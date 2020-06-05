Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х. Об этом сообщает «112».

На митинге присутствуют депутаты из «Голоса» и «Слуги народа», представители националистических организаций.

На кадрах видно, что автомобиль был выкрашен как милицейская машина. На нем также написали «Аваков — черт». Как передает «Страна.ua», один из активистов заявил, что милицейский «бобик» символизирует реформу полиции. На таком «ездили мусора в 90-х, на котором они били вас, подбрасывали вам траву в карманы, выселяли из квартир, убивали, закапывали», пояснил он. Автомобиль закидали файерами под крики «Аваков — черт!» и «Ганьба!».

Аваков выступает в Раде. Он, в частности, объяснил изнасилование женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами общества.

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