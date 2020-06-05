В Раду внесли постановление об увольнении Авакова

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает «Страна.ua».

Документ внесла фракция «Голос». Его подписали 55 депутатов, сообщил замглавы фракции Ярослав Железняк.

5 июня Аваков выступил в Раде. Он отказался извиняться за преступления полицейских и объяснил случай с изнасилованием женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, требующие отставки Авакова, митинговали возле парламента и сожгли старый милицейский УАЗ.

2 июня депутат от партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал Раду отправить Авакова в отставку и заявил, что фактически все его однопартийцы не удовлетворены работой министра.

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