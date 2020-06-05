Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

Глава МВД Украины Арсен Аваков отказался извиняться за преступления сотрудников полиции. Об этом сообщает УНИАН.

В ходе отчета министра в Раде депутат от партии «Голос» Инна Совсун потребовала от Авакова извинений за инцидент с изнасилованием в Кагарлыке и убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова год назад.

Однако глава МВД ответил, что будет делать то, что должен, а не то, чего от него хотят депутаты. Обращаясь к Совсун, министр подчеркнул, что не нужно «собирать дивиденды» на трагедии. «И не вам меня учить, как надо Родину любить», — заявил Аваков.

Инцидент с изнасилованием произошел в ночь на 24 мая 2019 года. По версии следствия, сотрудники Кагарлыкского отделения полиции Николай Кузив и Сергей Сулима изнасиловали, пытали и избивали 26-летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, они избили мужчину, который в это время находился в другом помещении отделения.

Кирилл Тлявов скончался в больнице 3 июня 2019. 31 мая того же года он играл во дворе, когда пьяные патрульные решили пострелять по металлическим банкам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит попыток «замять это дело». Отчетов о ходе расследования дела от руководителей ведомств потребовала также Верховная Рада.

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