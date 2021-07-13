Опубликовано заявление об отставке Авакова

Опубликовано заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, пишет «Страна.ua».

Аваков подал заявление согласно части 1 статьи 18 закона «О Кабинете Министров Украины». «Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!» — добавил он.

Ранее стало известно, что Верховная Рада рассмотрит заявление Авакова 15 июля.

Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после того, как Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко на посту президента Украины.

Авакову не раз прочили отставку. Зеленский утверждал, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

