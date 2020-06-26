Премьер Украины объяснил отказ от отставки Авакова «балансом между светом и тьмой»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил отказ поддерживать отставку главы МВД Арсена Авакова его умением профессионально «сохранять баланс между светом и тьмой». Об этом он рассказал в интервью «Новому времени».

Шмыгаль подчеркнул, что МВД — сложное ведомство, а должность министра связана с раскрытием преступлений и «моральной грязью», которая есть в обществе.

По словам премьер-министра, есть определенные резонансные всплески, которые возмущают или пугают общество, но как правило люди не обращают внимания на ежедневную работу МВД в целом. Однако он уверен, что ведомство стало выполнять свою работу лучше, чем пять лет назад. Шмыгаль подчеркнул, что Аваков выполняет свою работу уже в составе нескольких правительств и оснований для его отставки нет.

5 июня Аваков выступил в Раде. Он отказался извиняться за преступления полицейских и объяснил случай с изнасилованием женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, требующие отставки Авакова, митинговали возле парламента и сожгли старый милицейский УАЗ.

2 июня депутат от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал Раду отправить Авакова в отставку и заявил, что фактически все его однопартийцы не удовлетворены работой министра.

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