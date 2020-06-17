Раде рекомендовали рассмотреть отставку Авакова

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам парламента рассмотреть вопрос об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности поддержали такое решение единогласно.

Представление об отставке Авакова ранее внесли депутаты фракции партии «Голос». Его подписало 55 парламентариев.

5 июня Аваков выступил в Раде. Он отказался извиняться за преступления полицейских и объяснил случай с изнасилованием женщины в отделе полиции в Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, требующие отставки Авакова, митинговали возле парламента и сожгли старый милицейский УАЗ.

2 июня депутат от партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал Раду отправить Авакова в отставку и заявил, что фактически все его однопартийцы не удовлетворены работой министра.

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