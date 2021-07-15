Авакова назвали «лучшим вариантом» на пост мэра Харькова

Председатель украинской политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим из вероятных кандидатов на должность мэра Харькова. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть», — сказал Корниенко.

Он добавил, что Аваков также обладает «хозяйственными качествами».

15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает на должность министра внутренних дел кандидатуру депутата Дениса Монастырского, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.