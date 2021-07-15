На Украине увидели шанс для Порошенко из-за отставки Авакова

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива увидел шанс для бывшего президента страны Петра Порошенко из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как считает Кива, с отставкой главы МВД Порошенко получил шанс сместить действующего президента Владимира Зеленского, который он не упустит. «Для него это уникальная возможность очередного переворота власти и он будет щедро это финансировать - подогревать недовольства и протесты», — написал парламентарий.

По его мнению, сегодня на Украине многие имеют «достаточно мотивации к объединенной борьбе против Зеленского». В частности, к протестам примкнут те, против кого действующий глава государства вводил санкции. «Мы на пороге большой игры и важных перемен», — заключил Кива.

Ранее Кива заявил, что отставка Авакова станет «кончиной» президента Владимира Зеленского. Он отметил, что только сбалансированная игра Авакова с политическими оппонентами Зеленского позволяла существовать действующей украинской власти. Однако с началом нападок президента на министра ситуация изменилась. Теперь же, с отставкой Авакова во внутриполитическом ландшафте страны грядут фундаментальные изменения.

13 июля Арсен Аваков подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра внутренних дел Украины. На его место Зеленский предложил кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.

Авакова назначили главой Министерства внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста пятого президента Украины Петра Порошенко и избрания президентом Владимира Зеленского.