В Раде предупредили о возможных последствиях отставки Авакова

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива считает, что отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведет к досрочным выборам президента страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал, что Аваков подал в отставку «после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки». Таким образом, предположил он, управляющие страной силы «не хотят в этой истории замарать очень понятного им человека».

Кива объяснил, что уход главы МВД, руководившего ведомством более семи лет, приведет к тому, что президент страны Владимир Зеленский не сможет противостоять своим противникам. И, предрек он, Аваков снова появится на политической арене, но уже в какой-то другой роли. «До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!» — резюмировал он.

О том, что Аваков написал заявление об отставке, сообщалось ранее 13 июля. Он возглавил МВД 27 февраля 2014 года.

Позднее стало известно, что Зеленский нашел замену Авакову. На заседании фракции «Слуги народа» глава государства предложил на должность главы МВД кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.

