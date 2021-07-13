В партии Зеленского назвали причину отставки Авакова

Председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал причину отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Аваков сам написал заявление об отставке и нет никаких сомнений в том, что это будет мирный сценарий расхода. Депутат пояснил, что ничего революционного в данном решении нет и единственным основанием для него было собственное желание министра. Возможно, Аваков займет какую-либо другую должность в команде, однако его кандидатура не рассматривается на пост премьер-министра страны, резюмировал Арахамия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский нашел замену министру внутренних дел, подавшему заявление об отставке. На заседании фракции «Слуги народа» глава государства предложил на должность главы МВД кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.

Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Министру не раз прочили отставку. Зеленский говорил, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.