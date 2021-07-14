Депутат Верховной Рады назвал отставку Авакова кончиной Зеленского

Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова станет «кончиной» президента Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своем Telegram-канале.

По его мнению, уход Авакова из правительства свидетельствует о грядущих фундаментальных изменениях во внутриполитическом ландшафте страны.

Кива отметил, что только сбалансированная игра Авакова с политическими оппонентами Зеленского позволяла существовать действующей украинской власти. Однако с началом нападок президента на министра ситуация изменилась.

«Аваков ушел для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского», — резюмировал депутат.

Это продемонстрировала встреча Авакова с исполняющим обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джорджем Кентом, сказал Кива. В частности, считает парламентарий, Кент просил министра не заступаться за украинского лидера, так как тот уже списан со счетов в администрации президента США Джо Байдена.

13 июля Аваков подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра внутренних дел Украины. На его место Зеленский предложил кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского.

Авакова назначили главой Министерства внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста пятого президента Украины Петра Порошенко и избрания президентом Владимира Зеленского.