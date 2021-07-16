Глава МВД Украины Авакова покинул пост из-за просьбы Зеленского

Арсен Аваков покинул должность главы МВД Украины из-за просьбы президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Также стало известно, что это решение было «абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно». Геращенко добавил, что визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело отношения к событиям по отставке министра.

После ухода с поста Аваков будет «помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях». Также бывший министр будет содействовать председателю комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому в назначении на должность главой МВД страны.

Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности Антон Геращенко

Нашел замену

13 июля Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру депутата Монастырского. Отмечается, что фракция уже поддержала решение президента. Монастырский возглавляет парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее он считался человеком Авакова. Но сейчас, как говорят во фракции, переориентировался на офис президента, заявил источник издания «Страна.ua».

Кончина для Зеленского

В Верховной Раде на отставку Авакова отреагировали неоднозначно. Так, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что уход министра станет «кончиной» президента.

Кива отметил, что только сбалансированная игра Авакова с политическими оппонентами Зеленского позволяла существовать действующей украинской власти. Однако с началом нападок президента на министра ситуация изменилась.

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По мнению Кивы, уход главы МВД, руководившего ведомством более семи лет, приведет к тому, что Зеленский не сможет противостоять своим противникам.

Председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, комментируя уход Авакова, заявил, что тот сам написал заявление об отставке и нет никаких сомнений в том, что это будет мирный сценарий ухода с поста.

Он пояснил, что ничего революционного в данном решении нет и единственным основанием для него было собственное желание министра. Вероятно, бывший глава МВД может занять новую должность в команде президента, однако его кандидатура не рассматривается на пост премьер-министра страны, резюмировал Арахамия.

Авакова назначили главой Министерства внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста пятого президента Украины Петра Порошенко и избрания президентом Владимира Зеленского.