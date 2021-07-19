На Украине рассказали о плане «разбить» МВД после отставки Авакова

Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский планирует разделить министерство на несколько инстанций. Об этом рассказал председатель правящей фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает телеканал «Украина 24».

По его словам, у депутатов фракции есть «институциональный план», согласно которому крупные министерства будут «разбивать на несколько инстанций». Он отметил, что из состава Министерства внутренних дел (МВД) Украины необходимо вывести Национальную гвардию и Пограничную службу. Арахамия добавил, что выделение Миграционной службы пока под вопросом.

Он также заявил, что бывший глава МВД Украины Арсен Аваков выступал против такого разделения, а дискуссия о подобных структурных реформах велась два года. После его отставки реформа может осуществиться.

Ранее Монастырский пообещал на своем новом посту бороться против России. Он подчеркнул, что планирует активно участвовать в выстраивании эффективной системы территориальной обороны и в возвращении ранее утраченных Украиной территорий, в частности Крыма и Донбасса.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Монастырского министром внутренних дел. До этого он занимал пост председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Монастырский считался доверенным человеком Авакова, однако позднее, как утверждает украинская пресса, переориентировался на офис президента страны.

