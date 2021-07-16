Глава МВД Украины пообещал бороться против России

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский пообещал на своем новом посту бороться против России. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает «Интерфакс-Украина».

Монастрыский подчеркнул, что ему предстоит нести ответственность за внутреннюю безопасность и оборону страны, которая уже несколько лет находится в противостоянии с Россией.

Глава министерства внутренних дел (МВД) отметил, что планирует активно участвовать в выстраивании эффективной системы территориальной обороны и в возвращении ранее утраченных республикой территорий, в частности — Крыма и Донбасса.

В пятницу, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Монастырского министром внутренних дел. Перед назначением его кандидатуру рассмотрели в Верховной Раде, ее поддержал 271 депутат.

До этого Монастырский занимал пост председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Он считался доверенным человеком бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, однако позднее, как утверждает украинская пресса, переориентировался на Офис президента страны.

Ранее стало известно, что инициатором отставки Авакова был Зеленский. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, бывший глава МВД отнесся к этому предложению «спокойно и взвешенно». После отпуска Аваков планирует сотрудничать с президентом и своим преемников по вопросам безопасности.