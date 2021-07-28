Зеленский рассказал о целях перестановок в руководстве ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях перестановок в руководстве Вооруженных сил (ВСУ) страны. Об этом cообщается на официальном сайте украинского лидера.

По словам главы государства, сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств ведения войны, поэтому украинские военные должны быть готовы к выполнению задач в любых условиях. Зеленский отметил, что после проведенных перестановок в ВСУ и министерстве обороны он ожидает более системной работы и понимания каждым бойцом армии перспективы развития Вооруженных сил в целом.

Помимо этого, президент особо акцентировал внимание новых руководителей в сфере обороны и безопасности на необходимости выполнения задач, связанных с модернизацией украинской армии и подготовкой военнослужащих.

Ранее Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Корнийчука. Его пост займет Сергей Шаптала, который до этого занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» на Донбассе. Глава государства также отправил в отставку командующего Объединенных сил Владимира Кравченко и назначил на его место Александра Павлюка.

До этого президент Украины снял с должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного.