Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Причины увольнения Кондратюка в документе не указаны. На его место другим указом президента назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Национальный институт стратегических исследований Украины.

Кондратюк был назначен главой Службы внешней разведки Зеленским 5 июня 2020 года. До этого он работал заместителем главы администрации президента Украины.

Ранее сообщалось, что правящая украинская партия «Слуга Народа» захотела уволить до конца сентября трех министров, работа которых вызвала у нее серьезные нарекания. Речь идет о министрах обороны, юстиции, а также культуры и информационной политики Андрее Таране, Денисе Малюське и Александре Ткаченко, а также генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой.

Возглавлявший с 2014 года МВД Украины Бывший Арсен Аваков написал заявление о своей отставке 13 июля. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Позже стало известно, что Аваков ушел с поста главы МВД по просьбе Зеленского.