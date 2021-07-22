Украина объявила о раскрытии «российской агентуры» среди силовиков и чиновников

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии «российской агентурной сети» в Херсонской области, в которую входили силовики, чиновники и сотрудники спецслужб. Об этом пишет «Страна.ua».

По версии ведомства, организатором сети выступил бывший замначальника регионального управления СБУ. В 2014 он выехал в Россию, где предположительно был завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что в ячейке также состояли сотрудник прокуратуры, полицейский, чиновник Службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудник местной администрации.

Все указанные лица, как полагает СБУ, занимались вербовкой украинцев и передавали в Россию данные о воинских частях, работе правоохранителей и социально-политической ситуации в регионе за вознаграждение. Им было предъявлено подозрение в государственной измене. «Московский куратор сети — кадровый офицер ФСБ РФ», — говорится в сообщении.

Ранее украинские спецслужбы раскрыли ячейку активистов, которые создали в Гуляйполе подпольный городской совет и агитировали за восстание в Запорожской области. Члены движения называли себя народовольцами, агитировали за непризнание украинской власти среди местных и рекрутировали их в силовые группы для захвата государственных учреждений.