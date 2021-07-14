СБУ допросит причастных к соглашению о российском флоте в Крыму депутатов

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос нескольких депутатов Верховной Рады, причастных к ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму в 2010 году (Харьковские соглашения). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что соответствующие повестки уже получили глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, его коллеги по партии Сергей Ларин и Виталий Борт, а также бывший председатель Одесской областной администрации и член партии «За будущее» Игорь Палица.

Спецслужбы намерены выяснить, каким образом депутаты голосовали по вопросу ратификации договора, и раскрыть предшествующие этому обстоятельства в Раде. Впоследствии против них может быть возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

В январе 2021 года по этому факту Государственное бюро расследований предъявило бывшему президенту Виктору Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.

В марте СБУ по поручению Совета национальной безопасности и обороны также возбудила уголовное дело против бывших депутатов Верховной Рады, голосовавших за ратификацию договора. В это же время депутаты от правящей партии «Слуга народа» внесли в парламент законопроект о денонсации документа, против выступило Министерство иностранных дел.