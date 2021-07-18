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Политолог назвал СБУ мазохистами из-за истории с вызовом Шойгу

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Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Политолог назвал СБУ мазохистами из-за решения вызвать Шойгу на следственные действия

Служба безопасности Украины (СБУ), как настоящие мазохисты, делают неприятно себе, пытаясь получить от этого удовольствие. Так директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал решение СБУ о вызове министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действия в Мариуполь, его слова передает РИА Новости.

«Видимо, уповают на то, чтобы министр Шойгу вместе с тремя-четырьмя дивизиями прибыл и тем самым сбылись бы их желания. В том смысле, что — "бойтесь своих желаний"», — заявил Мартынов.

Также он отметил, что это решение показалось ему очень странным.

Ранее стало известно, что СБУ якобы вызвала главу российского оборонного ведомства в Мариуполь. Ему собираются вручить письменное подозрение по ч​​асти 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»). Министру обороны нужно явиться 20 июля.

О данном инциденте в шутливой форме высказалась российская телеведущая Ольга Скабеева. Позднее в Совфеде оценили решение СБУ. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал его бессмысленным и нелепым.

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