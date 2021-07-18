Политолог назвал СБУ мазохистами из-за истории с вызовом Шойгу

Служба безопасности Украины (СБУ), как настоящие мазохисты, делают неприятно себе, пытаясь получить от этого удовольствие. Так директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал решение СБУ о вызове министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действия в Мариуполь, его слова передает РИА Новости.

«Видимо, уповают на то, чтобы министр Шойгу вместе с тремя-четырьмя дивизиями прибыл и тем самым сбылись бы их желания. В том смысле, что — "бойтесь своих желаний"», — заявил Мартынов.

Также он отметил, что это решение показалось ему очень странным.

Ранее стало известно, что СБУ якобы вызвала главу российского оборонного ведомства в Мариуполь. Ему собираются вручить письменное подозрение по ч​​асти 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»). Министру обороны нужно явиться 20 июля.

О данном инциденте в шутливой форме высказалась российская телеведущая Ольга Скабеева. Позднее в Совфеде оценили решение СБУ. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал его бессмысленным и нелепым.