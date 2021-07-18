СБУ вызвала министра обороны России на следственные действия

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу на следственные действия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Главком».

Сообщается, что СБУ якобы вызвала главу российского оборонного ведомства, чтобы вручить ему письменное подозрение по ч​​​.3 ст. 27 и ч.5 ст. 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»). Кроме того, пишет издание, украинские правоохранители хотят провести с министром следственные (процессуальные) действия.

По данным «Главкома», повестку подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Утверждается, что Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля.

Это не первый случай, когда Украина пытается провести следственные действия с россиянами. В феврале этого года СБУ заподозрила замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев предрек стране распад осенью. Он заявил, что Украина находится в глубоком кризисе во многих сферах жизни, а также обвинил правящую партию в усугублении положения.