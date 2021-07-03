Украинский разведчик рассказал о своей работе против ЛНР

Украинский разведчик Леонид Мазанько рассказал о том, как стал шпионом и работал против Луганской народной республики (ЛНР). Его откровения в субботу, 3 июля, публикует «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Мазанько, он работал управляющим группы предприятий «Донбассугольинвест» и «Схидни Надра», благодаря чему легко передвигался между территориями воюющих сторон. Общение с гражданским и высшим военным руководством ЛНР давало доступ к военным объектам и ценной информации.

Он сам наладил контакт с офицерами разведки Украины, одновременно работая на Службу безопасности Украины (СБУ) и Службу внешней разведки (СВР). Шпион передавал данные о дислокации сил и средств ополченцев, благодаря его деятельности в руки спецслужб Украины попали данные более чем о 250 военных объектах непризнанных республик.

В СБУ Мазанько присвоили кодовое имя «агент Майнер». Он утверждает, что действовал исключительно из патриотических соображений и никогда не получал денег от представителей украинских спецслужб. Свой провал он связывает с предательством. Сдал агента перешедший со всей семьей на сторону ЛНР сотрудник СБУ. Агент Майнер рассказал, что в украинских спецслужбах его считали самым важным информатором на территории противника.

В феврале 2016 года его обменяли, а в 2018 году Леонид Мазанько был награжден медалью СВР Украины «Верность и честь».