На Украине рассказали о «тотальном контроле» НАТО за Россией

НАТО организовало масштабную воздушную разведку за действиями России вблизи Украины, пишет Defence Express.

Согласно украинскому агентству, свидетельством «тотального контроля» альянса за Москвой являются регулярные полеты его самолетов-разведчиков вдоль российских границ. Отмечается, что за последние несколько дней в подобных мероприятиях участвовали американские (RC-135, P-8 Poseidon и EP-3E Aries), британский (Sentinel R1) и итальянский (Br.1150 Atlantic) самолеты.

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«За первую неделю августа российские РЛС [радиолокационные станции] зафиксировали полеты 46 самолетов и беспилотников с разведывательными миссиями вокруг всех границ России», — пишет Defence Express.

Уточняется также, что возможности самолета RC-135 «позволяют на расстоянии в несколько сотен километров фиксировать реальное положение и идентификацию всех излучающих радиоэлектронных устройств, начиная от средств противовоздушной обороны и заканчивая средствами связи».

В августе Минобороны России представило ролик с масштабными учениями Военно-морского флота (ВМФ) страны в Новороссийске и Севастополе, в ходе которых противодиверсионные катера ВМФ отразили нападение двух быстроходных лодок диверсантов на суда обеспечения и выполнили их условное уничтожение.