ВМФ России отработал уничтожение диверсантов у берегов Крыма

В Новороссийске и Севастополе прошли масштабные учения ВМФ России под руководством заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова. Некоторые эпизоды мероприятия у берегов Крыма показали на видео, предоставленном «Ленте.ру» пресс-службой Минобороны в пятницу, 21 августа.

Главной задачей учений стала отработка навыков по материально-техническому обеспечению сил Черноморского флота. В частности, военнослужащие продемонстрировали процесс пополнения запасов питьевой воды корабля при помощи десантного катера, пополнения запасов топлива корабля при стоянке на якоре, а также погрузки торпедного боезапаса на корабль. Кроме того, противодиверсионные катера флота отразили нападение двух быстроходных лодок диверсантов на суда обеспечения и выполнили их условное уничтожение.

Всего в мероприятии были задействованы около 50 кораблей и судов обеспечения, а также 11 вертолетов и самолетов морской авиации, в частности истребители Су-30СМ. «В морском эпизоде учений приняли участие фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малый ракетный корабль "Ингушетия", ракетный катер "Набережные Челны", малый противолодочный корабль "Муромец", танкеры, морские, рейдовые буксиры и водолазные суда, вертолеты и самолеты морской авиации Черноморского флота», — уточнили в Минобороны.