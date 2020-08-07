Россия «обстреляла» подлодку бомбами и торпедами

Тихоокеанский флот (ТОФ) России провел тактические учения, в рамках которых был проведен «обстрел» подлодки условного противника реактивными глубинными бомбами и торпедами. Соответствующее видео на YouTube показало Минобороны.

В подписи к ролику сообщается, что для розыгрыша эпизода к учению привлекалась одна их атомных подводных лодок ТОФ, поиск и идентификацию которой малые противолодочные корабли вели, взаимодействуя с палубным вертолетом Ка-27ПЛ.

В июле заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в «Военно-промышленном курьере» написал, что плановые сроки строительства серийных кораблей и подлодок, заложенных 20 июля в России, составляют семь-восемь лет и скорее всего выдержаны не будут, тогда как в СССР корабли аналогичных классов строились в три-четыре раза быстрее.