Российские военные полицейские на учениях испытают новое вооружение

Военные полицейские Вооруженных сил России проведут специальные учения «Страж-2020», во время которых будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Мероприятия начинаются на всей территории России с 18 августа под руководством начальника главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковника Сергея Кураленко и продлятся по 21 августа.

В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники из подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота.

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