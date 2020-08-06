Раскрыто точное число пострадавших после обрушения моста через реку Амур

Главное военное следственное управление раскрыло точное число пострадавших при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур во время учений Минобороны в Еврейской автономной области. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Травмы различной степени тяжести получили 17 военнослужащих из 20 участвующих в учениях. По данным военного следствия, при строительстве моста произошло «продольное смещение и складывание пролетов эстакады».

Проводится доследственная проверка по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 5 августа в 6:30 по московскому времени. 20 военнослужащих железнодорожных войск в ходе плановых учений возводили мостовую переправу через реку Амур на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области, пояснили в пресс-службе Восточного военного округа. По данным Минобороны, пострадали двое.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru