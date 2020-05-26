Бывший СССР
 
Последние новости
В Кремле заявили об отсутствии данных о здоровье Кадырова
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипировании
Найдено новое объяснение алкоголизма
Осужденного за госизмену бывшего сотрудника ГРУ освободили из колонии
Песков после выписки проигнорировал приложение для соблюдения карантина
Кремль назвал пользу от новой сделки ОПЕК+
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
У здания управления ФСБ нашли тело мужчины
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы
Новости партнеров

Разведчика из России обвинили в подстрекательстве украинского чиновника к измене

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Киев обвинил начальника оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС России в подстрекательстве чиновника из правительства Украины к совершению государственной измены. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

Россиянину сообщили о подозрении в подстрекательстве. По данным следствия, в 2017 году он привлек к сотрудничеству замглавы протокола премьер-министра Украины, чтобы получать от него информацию, которая могла навредить суверенитету и территориальной целостности республики. Досудебное расследование продолжается.

Чиновник был признан виновным в государственной измене в пользу российских спецслужб, получил тюремный срок и в сентябре 2019 года передан России в рамках обмена.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что с 2014 года на сторону России перешли 1639 ее сотрудников.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявлял, что генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный по подозрению в государственной измене, планировал покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российскому шпиону, завербовавшему переводчика Гройсмана, объявили подозрение
В СБУ назвали число перешедших на сторону России сотрудников
На Украине заявили о планах российского шпиона убить Авакова
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня

«Легче сделать вид, что вируса нет»

В Туркмении запретили коронавирус. Больных прячут в бараках, за ношение маски грозит тюрьма
14:03Сегодня

На Украине представили план расследования дела о переговорах Байдена и Порошенко

13:05Сегодня

Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка

13:02Сегодня

В Киеве вдвое выросло число заразившихся коронавирусом за сутки

Бывший СССР00:0423 мая
Джо Байден и Петр Порошенко

«Джо, у меня хорошая новость»

О чем Порошенко по секрету докладывал в Вашингтон и как Зеленский использует записи этих переговоров
12:34Сегодня

Порошенко прогулял допрос и отправился на свою выставку картин

12:09Сегодня

Саакашвили возмутился коррумпированной украинской элитой

12:07Сегодня

СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе

Бывший СССР00:0120 мая

«Они теперь еще более уязвимы»

До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
11:25Сегодня

Саакашвили призвал легализовать казино на Украине

10:56Сегодня

США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

10:18Сегодня

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета отпустили под залог

Россия
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
У главы Чечни подозревают коронавирус. Он находится в московской больнице
«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
«Чем больше им дают, тем больше хочется!»
Чиновники годами оскорбляли россиян. Как и когда они ответят за хамство?
Все материалы
Мир
НАТО и Россия провалили переговоры о военной сдержанности на период пандемии
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов
Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Борис Джонсон пожаловался на ухудшившееся из-за коронавируса зрение
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Умер легендарный «король азартных игр»
Курс рубля резко вырос
Уход от налогов одобрила почти половина россиян
В пермских больницах разместят роботов для проверки температуры
Рабочий настрой
Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства
Все материалы
Наука и техника
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Большой медбрат
 
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов напомнил UFC о своем рекорде
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Трюк Роналду с баскетбольной корзиной поразил фанатов
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Стали известны обстоятельства заражения COVID-19 на базе с сотней спортсменов
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Ласицкене высказалась о смене спортивного гражданства
Все материалы
Культура
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Сыгравшая Екатерину II в российском сериале актриса ответила критикам «Великой»
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Жил да сгнил
Как самый известный гангстер в истории сходил с ума и разлагался от сифилиса: «Капоне» с Томом Харди
Художник раздел изолировавшихся людей в групповом видеочате ради искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская соцсеть позволила подключаться к звонкам без авторизации
Малышева заменила Гордона на Первом канале из-за подозрений на коронавирус
Доктор Мясников объяснил вред антибактериального мыла
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Телеведущая оголилась для фото и была поймана на лицемерии
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Все материалы
Ценности
Раскрыты возникшие при пандемии коронавируса новые показатели богатства
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
На обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Горюющий пес охранял тело погибшей под колесами машины сестры
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Женщина 25 минут боролась с огромным осетром
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Игрок в лотерею сорвал два джекпота за 12 часов и поделился секретом
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Мужчина получил травму во время секса с 81-летним родственником и умер
Все материалы
В России начались продажи нового Volkswagen Jetta
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
Брат Михаэля Шумахера купил Lada 4x4
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Хэтчбек Kia Rio обновился и стал умеренным гибридом
Экстремальный тюнинг Cadillac
Досталось всем: не ушел даже Escalade
Hyundai показал обновленный Santa Fe
Все материалы
Дом
В Москве нашли квартиру за 12 тысяч рублей в месяц
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Дешевые кредиты спровоцировали волну разводов в российском регионе
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Москвичка отсудила у LG деньги на ремонт квартиры
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Дальнем Востоке построят автогородок
Под Костромой досрочно отремонтируют 50-километровый участок дороги
Предприятия Ростовской области попали в число лучших по реализации нацпроекта
Россиянам раскрыли способ отказаться от перекусов на самоизоляции
Все материалы