Разведчика из России обвинили в подстрекательстве украинского чиновника к измене

Киев обвинил начальника оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС России в подстрекательстве чиновника из правительства Украины к совершению государственной измены. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

Россиянину сообщили о подозрении в подстрекательстве. По данным следствия, в 2017 году он привлек к сотрудничеству замглавы протокола премьер-министра Украины, чтобы получать от него информацию, которая могла навредить суверенитету и территориальной целостности республики. Досудебное расследование продолжается.

Чиновник был признан виновным в государственной измене в пользу российских спецслужб, получил тюремный срок и в сентябре 2019 года передан России в рамках обмена.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что с 2014 года на сторону России перешли 1639 ее сотрудников.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявлял, что генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный по подозрению в государственной измене, планировал покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

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