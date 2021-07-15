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Критику Шойгу из-за сала и баранок переадресовали генералам

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Кадр: ТРК «Звезда»
Власти Ростовской области заявили, что критика Шойгу из-за сала адресована генералам

Министр обороны России Сергей Шойгу не отчитывал губернатора Ростовской области Василия Голубева за отсутствие сала на столах военных. В окружении главы региона разъяснили, что критика руководителя военного ведомства была адресована к генералам, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По словам источников издания, замечание Шойгу не относилось непосредственно к Голубеву, так как за снабжение воинских частей отвечают генералы и другие военные.

В пресс-службе губернатора отказались комментировать инцидент.

Как сообщалось ранее, Шойгу проинспектировал столовую мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону и сделал замечание сопровождавшему его губернатору Голубеву из-за того, что баранки принесли только на один, «праздничный» стол. Глава Минобороны также отметил, что в меню нет чеснока и сала.

В начале июня Шойгу пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы с внезапной проверкой и возмутился организацией работы. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — заявил он.

Предыстория: Шойгу сделал замечание губернатору из-за баранок и сала
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