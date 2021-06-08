Шойгу сравнил работу военкомата с практикой партизан прятать письма в дуплах

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы с внезапной проверкой. Кадры визита опубликовал пользователь платформы «Яндекс.Дзен» SoberView.

На ролике видно, как руководитель военного ведомства заходит в один из кабинетов и возмущается организацией работы. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?», — заявил он.

26 мая сообщалось, что в Минобороны провели расследование в отношении полковника, который якобы уснул в ходе онлайн-совещания с Сергеем Шойгу. Речь идет о полковнике Вязовском, который принимал участие в селекторном совещании с министром обороны 3 ноября 2020 года. Одному из участников встречи показалось, что спустя полчаса после ее начала полковник заснул. Офицер написал жалобу на Вязовского, после чего в отношении того начали проверку.

Ранее в мае Шойгу оценил предложение ввести обязательную военную подготовку в России. Он заявил, что на протяжении последних 20 лет велись разговоры о военной подготовке и о том, чтобы такой предмет появился в различных образовательных заведениях. Министр обороны также призвал не пускать на службу в армию людей, употреблявших наркотические и психотропные средства. Будут ли действовать такие требования к последующему призыву, он не сказал.