Шойгу сравнил военкоматы с гардеробными и объявил о модернизации

Министр обороны России Сергей Шойгу обещал сделать российские военкоматы образцовыми и современными. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, передает РИА Новости.

Шойгу заявил, что военкоматы в армии сродни гардеробным в театрах, и отметил, что нынешнее состояние военкоматов оставляет желать лучшего, поэтому военные комиссариаты и пункты отбора во всех регионах страны необходимо привести в порядок. В связи с этим он объявил о запуске соответствующего проекта.

«Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», — сказал он.

При этом министр обороны, обращаясь к губернатору Тверской области, уточнил, хватит ли региону года «на реализацию, а не на разработку проекта». На что Руденя обещал уложиться в более короткие сроки. «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», — пошутил Шойгу.

Ранее Шойгу посетил военкомат Черемушкинского района Москвы с внезапной проверкой. Руководитель военного ведомства остался недоволен организацией работы. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?», — заявил он.

Правозащитник, директор фонда «Правовая миссия» Алексей Табалов объяснил, что в российских военных комиссариатах не пользуются техникой, так как там вынуждены работать в режиме секретности. При этом он заметил, что Минобороны, несмотря на это, требует от военкоматов следовать передовым технологическим решениям. Табалов высказал мнение, что при желании вполне реально и соблюдать секретность, и пользоваться компьютерами.