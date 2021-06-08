Юрист объяснил возмутившее Шойгу отсутствие компьютеров в военкомате

В российских военных комиссариатах не пользуются техникой, так как вынуждены работать в режиме секретности. Так изданию «Газета.Ru» объяснил возмутившее министра обороны отсутствие компьютеров в Черемушкинском военкомате правозащитник, директор фонда «Правовая миссия» Алексей Табалов.

По словам специалиста, военное ведомство запрещает сотрудникам и призывникам приносить в военкоматы даже телефоны. Он отметил, что ему известно о множестве случаев, когда призывникам не разрешали фотографировать личные дела, списывая это на приказ Минобороны о соблюдении режимов секретности.

«Сейчас это продолжается. Сотрудники военных комиссариатов действительно вынуждены обходиться без какой-то техники именно из-за этого несоразмерного требования секретности, все на бумаге: там до сих [пор] несгораемые шкафы, карточки», — добавил юрист.

При этом он заметил, что Минобороны, несмотря на запрет, требует от военкоматов следовать передовым технологическим решениям. Табалов высказал мнение, что при желании вполне реально и соблюдать секретность, и пользоваться компьютерами.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы с внезапной проверкой. Уточнялось, что руководителя военного ведомства возмутило отсутствие компьютеров. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?», — заявил он.