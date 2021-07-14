Шойгу сделал замечание губернатору из-за баранок и сала

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал столовую мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону. Об этом сообщаете телеканал «Звезда».

Шойгу встретил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он рассказал, что в прошлом году регион собрал 12,5 миллиона тонн пшеницы, на что министр обороны сделал замечание, что при этом баранки в столовой есть только на одном, «праздничном» столе. Губернатор пообещал исправиться.

Глава Минобороны также отметил, что в меню нет чеснока и сала. «В Ростовской области сала нет», — посетовал министр.

В начале июня Шойгу пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы с внезапной проверкой и возмутился организацией работы. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — заявил он.

После этого министр обороны объявил о модернизации: он пообещал сделать российские военкоматы образцовыми и современными.