Скабеева пошутила о вызове Шойгу украинскими силовиками

Российская телеведущая Ольга Скабеева в шутливой форме прокомментировала вызов министра обороны России Сергея Шойгу украинскими силовиками для проведения следственных действий. Соответствующее мнение она выразила в своем Telegram-канале.

«Приедет на танке!» — написала Скабеева.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы вызвала главу российского оборонного ведомства в Мариуполь. Министру надлежит явится 20 июля. Ему собираются вручить письменное подозрение по ч​​асти 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»). Аналогичная повестка выписана и бизнесмену Константину Малофееву.

Это не первый случай, когда Украина пытается провести следственные действия с россиянами. В феврале этого года СБУ заподозрила замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны.