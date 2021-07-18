СБУ вызвала Шойгу и Малофеева «для вручения письменного подозрения»

Служба безопасности Украины вызвала на следственные действия министра обороны России Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Главком».

Сообщается, что СБУ якобы вызвала главу российского оборонного ведомства, чтобы вручить ему письменное подозрение по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»). Кроме того, пишет издание, украинские правоохранители хотят провести с министром следственные (процессуальные) действия. Аналогичная повестка выписана и Константину Малофееву.

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По данным «Главкома», повестку подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Утверждается, что Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля.

Подобные случаи в прошлом

Это не первый случай, когда Украина пытается провести следственные действия с россиянами. В 2014 году Шойгу и Малофеева вызывало на допрос МВД Украины, а в 2016 главу российского Минобороны объявили в розыск в Киеве.

В 2019 российские силовые ведомства на Украине пытались признать террористическими организациями. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия якобы участвует «в организации терактов на территории Украины», отправляя для этого представителей своих силовых ведомств.

Ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГШ РФ вице-адмирал Игорь Костюков Александр Турчинов О распространении Россией терроризма с помощью силовых ведомств

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А в феврале этого года СБУ заподозрила замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны.

Ситуация в Донбассе сейчас

С конца марта в Донбассе отмечают обострение конфликта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На фоне этого 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к НАТО с призывами включить Киев в состав альянса.

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Тогда же Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвал страны НАТО повысить боеготовность. США и страны альянса перебросили войска к западным границам России, но позже вывели контингент из региона.