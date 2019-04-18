Украина захотела признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что ФСБ и Генеральный штаб России должны быть признаны террористическими организациями. Об этом сообщает ТАСС.

Турчинов обвинил Россию в том, что она «распространяет терроризм в мире» с помощью этих организаций. Руководитель спецслужбы объяснил это тем, что Россия якобы участвует «в организации терактов на территории Украины», отправляя для этого представителей своих силовых ведомств.

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«Ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГШ РФ вице-адмирал Игорь Костюков», — сказал Турчинов.

Ранее в апреле председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил о пресечении деятельности диверсионной группы из России, которая якобы причастна к нескольким терактам в Киеве.

Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.

29 марта СБУ объявила о ликвидации экстремистских группировок, контролируемых Россией. По версии следствия, спецслужбы из Москвы создали собственные формирования Украинской повстанческой армии (УПА, движение запрещено в России) за рубежом и Украинской национальной армии (УНА) на территории Украины.

22 марта, СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Для этого якобы был завербован местный житель, которому в Москве выдали бомбу мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, инструкции и 15 тысяч долларов.

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