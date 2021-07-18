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В Совфеде оценили заявление СБУ о вызове Шойгу на следственные действия

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Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
В Совфеде назвали нелепым решение СБУ о вызове Шойгу на следственные действия в Мариуполь

Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о вызове министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действия в Мариуполь — бессмысленное и нелепое. Так его оценил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, его слова передает РИА Новости.

«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», — заявил Косачев.

Ранее стало известно, что СБУ якобы вызвала главу российского оборонного ведомства в Мариуполь. Ему собираются вручить письменное подозрение по ч​​асти 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»). Министру обороны нужно явиться 20 июля.

О данном инциденте в шутливой форме высказалась российская телеведущая Ольга Скабеева.

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