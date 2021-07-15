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Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
РБК: глава Минобороны Сергей Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Российских военных по указанию министра обороны Сергея Шойгу обязали изучить статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

По его информации, такое решение было принято из-за положительного отклика среди большого количества военнослужащих, которые имеют родственников на Украине или же украинские корни. Отмечается, что все российские военнослужащие разделяют тезис о единстве трех народов: русского, украинского и белорусского.

В связи с обсуждениями и повышенным вниманием к статье, в Минобороны решили внести ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.

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