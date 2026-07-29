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16:18, 29 июля 2026МирЭксклюзив

В России высказались о кризисе санкционного механизма ЕС

Сенатор Волошин: В Евросоюзе назревает кризис механизма принятия санкционных решений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Внутри Евросоюза назревает кризис механизма принятия санкционных решений, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что принцип единогласия начинает буксовать, и Брюссель может попытаться изменить правила игры, чтобы сохранить инструмент антироссийских санкций.

Своя рубашка ближе к телу, и этой русской поговоркой сейчас руководствуются многие руководители стран Евросоюза

Александр Волошинсенатор от Донецкой Народной Республики

«Мы наблюдаем кризис самого механизма принятия санкционных решений внутри ЕС. Система, которая строилась на принципе единогласия, начинает буксовать именно потому, что внутри Евросоюза становится слишком много государств, не желающих автоматически оплачивать чужую политическую повестку. Это вполне закономерное продолжение тех процессов, которые мы наблюдаем уже не первый месяц. Если раньше Брюсселю приходилось уговаривать одну-две страны, то теперь перечень государств, требующих учета собственных интересов, постоянно расширяется. Каждое новое ограничение означает новые издержки для конкретных компаний или целых отраслей в отдельных странах, а значит и новые аргументы для национальных правительств сказать "хватит"», — сказал Волошин.

По словам сенатора, делать вывод об окончании санкций преждевременно. Брюссель попытается изменить процедуру, например, переведя согласование ограничений с уровня Совета Европы на уровень актов Еврокомиссии, принимаемых простым большинством.

«Если единогласие перестало работать, следующим шагом логически становится поиск процедур, позволяющих обходить право вето отдельных государств. Это можно сделать через снижение юридической силы санкций и перевод их от согласования Советом Европы на уровень актов Еврокомиссии, принимаемых простым большинством еврокомиссаров. Формально это будет преподноситься как повышение эффективности европейского управления, а фактически это будет являться очередным сокращением суверенных полномочий самих членов Евросоюза», — подчеркнул Волошин.

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Брюссель будет вынужден делать исключения для отдельных стран, чтобы сохранять видимость единства, что приведет к тому, что ЕС начнет напоминать «полный дыр швейцарский сыр», отметил сенатор. По его словам, это подорвет саму архитектуру европейской интеграции.

«Иронично при этом, что Европейский союз десятилетиями критиковал любые формы "Европы разных скоростей", утверждая, что сила объединения в единых правилах для всех. Теперь же именно идеологическая санкционная политика может подтолкнуть ЕС к прямо противоположной модели, где общие решения существуют главным образом на бумаге, а их практическое применение зависит от того, насколько успешно конкретное государство смогло выторговать себе особые условия. И чем больше таких условий будет появляться, тем очевиднее будет кризис самой архитектуры европейской интеграции», — добавил Волошин.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Он подчеркнул, что российская сторона добьется целей специальной военной операции.

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