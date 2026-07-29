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Силовые структуры
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16:23, 29 июля 2026 (обновлено: 16:30, 29 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин с самодельным огнеметом поджег соседскую квартиру

В Кузбассе осудили мужчину с самодельным огнеметом за поджог соседской квартиры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кузбассе осудили мужчину с самодельным огнеметом за поджог соседской квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По данным агентства, местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с соседкой молотком проломил отверстие в смежной с ее квартирой стене. После этого злоумышленник в качестве самодельного огнемета взял аэрозольный баллончик, поднес к дыре в стене и поджег зажигалкой. В результате в квартире пострадавшей загорелись обои. Затем мужчина схватил металлическую гардину и несколько раз ударил ею по стеклопакету на балконе соседки.

Обвиняемый в суде полностью признал вину и раскаялся, он также высказал намерение возместить причиненный ущерб.

Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский школьник пытался поджечь АЗС в Подмосковье.

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