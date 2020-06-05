Назначен новый глава Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Им стал Валерий Кондратюк, передает издание «НВ».

Генерал-лейтенант Кондратюк в 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки Службы безопасности Украины, в 2015-2016 годах — главное управление разведки министерства обороны, с 2016 по 2019 год работал заместителем главы администрации президента.

На посту руководителя Службы внешней разведки Кондратюк сменил Валерия Евдокимова, который был назначен на эту должность в сентябре прошлого года.

В конце мая Зеленский назначил ответственного за ведение дел в международных судах против России. Им стал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Его помощником назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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