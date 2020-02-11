Зеленский назначил генерала СБУ в Трехстороннюю контактную группу

Президент Украины Владимир Зеленский сменил уполномоченного представителя страны в подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

На должность представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам вместо Валерии Лутковской назначен Геннадий Кузнецов — спецназовец и генерал-майор Службы безопасности Украины. В 2014-2015 годах он руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 12 февраля.

Часть территории Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева в 2014 году после того, как на Украине сменилась центральная власть в результате антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан. Украинские силовики начали в Донбассе Антитеррористическую операцию (АТО), которую в 2018 году сменила Операция объединенных сил (ООС). Киев обвиняет Россию в поддержке ополченцев и оккупации. Кремль отвергает обвинения.

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