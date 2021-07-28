Зеленский уволил начальника Генштаба и командующего Объединенными силами

Украинский президент Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Корнийчука. Его пост займет Сергей Шаптала. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также отправил в отставку командующего Объединенными силами Владимира Кравченко и назначил на его место Александра Павлюка.

Ранее Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного. Согласно заявлению пресс-службы украинского лидера, причиной отставки стали конфликты между Министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск. «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ», — говорится в сообщении.