Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) страны Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По заявлению ведомства, причиной отставки стали конфликты между Министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск. «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ», — говорится в сообщении.

Хомчак занимал должность главнокомандующего ВСУ с марта 2020 года, до этого он находился на посту начальника Генерального штаба. После отставки он будет назначен первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, сменив Михаила Коваля.

21 июля стало известно о намерении пропрезидентской фракции Верховной Рады «Слуга народа» отправить в отставку и министра обороны страны Андрея Тарана. Уже 23 июля свои посты также потеряли глава Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк, а также двое высокопоставленных офицеров Службы безопасности Украины (СБУ).