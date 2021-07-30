Зеленский представил нового командующего украинской операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс представил военным нового командующего Операцией объединенных сил (ООС) в регионе генерал-лейтенанта Александра Павлюка, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, встреча прошла в граничащем с линией соприкосновения городе Авдеевка. Как подчеркнул глава государства, новый глава операции является настоящим патриотом Украины, лично участвовавшим в боях за республику и награжденным несколькими государственными наградами.

«Мне кажется, что его представление в такой день, в день освобождения нашего украинского города на Донбассе — это хороший знак», — сказал Зеленский. Он также выразил надежду, что своими усилиями генерал сможет принести «свободную и мирную жизнь» и в другие «оккупированные» города и села в стране.

Павлюк был назначен на должность командующего ООС 28 июля на смену генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко, который руководил операцией с 2019 года. Свою карьеру военный начал в 1991 году после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища. Позже командовал танковым взводом в Германии во время вывода советских войск из стран бывшей ОВД.

С 2015 года участвовал в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР — в должности командира механизированной бригады. В 2017 году бывший президент Петр Порошенко назначил его на пост главы оперативного командования «Запад».