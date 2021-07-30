Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда» со ссылкой на офис главы республики.

Отмечается, что в Донбассе украинский лидер планирует встретиться с военными.

Кроме того, Зеленский также впервые проведет там заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий республики Юрий Грымчак заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует готовиться к силовому захвату неподконтрольных районов в Донбассе. По его мнению, такой исход возможен, если мирные переговоры между сторонами конфликта зайдут в тупик. Он подчеркнул, что планы по участию жителей Донбасса в российских парламентских выборах говорят об опасной тенденции для украинских властей.

В июле ВСУ назвали число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса с начала 2014 года. По данным украинского военного командования, за прошедшие семь лет в вооруженном конфликте погибли 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 получили ранения. При этом в статистику не попали случаи, когда военнослужащие подрывались на минах и других взрывных устройствах.