В украинской армии женщину впервые назначили командиром

На Украине командиром одного из подразделений Вооруженных сил впервые назначена женщина. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Указ о назначении Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) подписал министр обороны страны Андрей Таран. «Поступательно двигаемся к построению Вооруженных сил нового образца», — отметил глава оборонного ведомства.

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По его мнению, это говорит не только о продвижении в вопросах гендерного равенства, но и о высоком уровне профессиональной подготовки военнослужащих-женщин. Таран отметил, что на данный момент четверть от общей численности ВСУ составляют женщины, и в дальнейшем количество женщин на командных постах будет неуклонно расти. Это позволит реформировать украинскую армию в соответствии с принципами и подходами НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при НАТО. Она стала первой женщиной, которая заняла эту должность.

14 июля Верховная Рада приняла закон об изменении названия государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитника и защитниц» в угоду гендерному равенству. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что реформа поможет «обеспечить гендерно-сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», защищающих независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.