На Украине переименовали воинский праздник из-за гендерного неравенства

Верховная Рада приняла закон об изменении названия государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитника и защитниц» в угоду гендерному равенству. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Инициативу о переименовании поддержали 317 депутатов. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что реформа поможет «обеспечить гендерно-сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», защищающих независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.

Отмечается, что количество проходящих службу в украинской армии женщин к 2021 году составило около 31 тысячи, тогда как в 2008 году оно не превышало 1,8 тысячи.

День защитника Отечества, который ранее отмечался на Украине 23 февраля, был упразднен по указу бывшего президента Петра Порошенко в 2014 году. Вместо этого праздника украинский президент учредил другой — День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Памятная дата отсылает к традициям Войска Запорожского, которое в этот день отмечало праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть возможность придать религиозным праздникам статус государственных. Речь идет в том числе о Рамазан-байраме, Курбан-байраме, Песахе, Рош ха-Шане, Хануке и католической Пасхе. Идею поддержал главный раввин Украины.