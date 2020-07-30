Зеленский захотел сделать Курбан-байрам и Песах государственными праздниками

Владимир Зеленский захотел предоставить государственный статус некоторым религиозным праздникам. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В соответствующем указе от 30 июля он поручил кабмину рассмотреть вопрос по таким праздникам, как Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, а также ряду других.

Зеленский пояснил, что подал предложение «с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального». Теперь правительству предстоит выработать предложения во взаимодействии со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

В ноябре 2019 года глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Рождество на Украине необходимо праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря. По его словам, ПЦУ может сменить юлианский календарь и перенести дату праздника, однако для полного перехода необходимо желание украинского общества. Епифаний также отметил, что в настоящий момент трудно представить, сколько времени потребуется, чтобы изменить дату празднования Рождества на Украине. Сейчас на Украине две рождественские даты, которые являются официальными выходными днями — 25 декабря и 7 января.