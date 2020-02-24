Отметивший 23 Февраля украинский депутат раньше считал праздник вражеским

Депутат Верховной Рады Илья Кива, который в соцсетях поздравил мужчин с отмененным на Украине праздником 23 Февраля, ранее выступал с резкой критикой этой праздничной даты и считал этот праздник вражеским. На изменение его позиции обратили внимание пользователи соцсетей, пишет УНИАН.

Так, один из них нашел на странице Кивы в Facebook пост от 2015 года, в котором депутат требует не поздравлять его с праздником «армии государства, которое уничтожает украинскую нацию», и подчеркивает, что считает Россию врагом.

Кива уже отреагировал на эти упреки новым постом, где отметил, что каждый может ошибаться. «Украинцы, трезвейте, приходите в себя, нас заведомо натравливали друг на друга, отравляя наш мозг ненавистью и враждой», — написал депутат.

23 февраля Кива опубликовал на своей странице открытку с надписью «День Красной армии», красной звездой и передовицей газеты «Красное знамя» на заднем плане. Он нецензурно высказался по поводу политики декоммунизации и поздравил всех мужчин с 23 Февраля.

В 2014 году власти Украины отказались от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Праздник перенесли на 14 октября. Помимо этого, Украина запрещает демонстрацию коммунистической символики.

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