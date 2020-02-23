Депутат Рады нецензурно поздравил мужчин с отмененным на Украине праздником

Нецензурное поздравление с 23 февраля в Facebook депутата Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети. На пост обратили внимание многочисленные украинские СМИ.

В публикации депутат нецензурно раскритиковал меры правительства по декоммунизации и поздравил мужчин с праздником. Поздравительный пост Кива проиллюстрировал открыткой с поздравлением с днем красной армии и изображением советского ордена красной звезды.

Пользователь сети Анна Домбровская написала в комментарии: «Какое отношение вы имеете к Красной армии? <…> Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!»

Постов от пользователей, которые обратили внимание на то, что депутат обязан соблюдать законы Украины, было немало. Кива вступил в дискуссию с пользователями, которые напомнили о законах страны. В своих ответах он также решил прибегнуть к нецензурной лексике.

Однако нашлись и те, кто похвалил Киву. Они также поздравили его с праздником.

В 2014 году власти Украины отказались от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Праздник перенесли на 14 октября. Помимо этого, Украина запрещает демонстрацию коммунистической символики.

После избрания в парламент Кива несколько раз оказывался в эпицентре различных скандалов. В частности, он приходил в Раду в маске Джокера и пригрозил отрезать голову неизвестному прохожему за вопрос о джипах и охране.

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